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Жорин указал на активность электората Булановой и доверие к ней

  /   Обновлено: 08 августа 2021 20:48
Политика
Жорин указал на активность электората Булановой и доверие к ней
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Санкт-Петербург, 8 августа. Адвокат Сергей Жорин уверен в успехе Татьяны Булановой на выборах в ЗакС Петербурга и считает, что она ничем не хуже других кандидатов.

Известный адвокат Сергей Жорин верит в Татьяну Буланову и полностью поддерживает ее в инициативе о надбавках к пенсиям. Он также убежден, что на политическом поприще артистка состоится так же успешно, как и на эстрадном, сообщает издание «НьюИнформ».

«Я думаю, что она соберет очень много голосов, так как ее знает большое количество людей, она давно на эстраде, у нее трогательный образ и хорошая репутация. Я никогда не слышал о ней ничего плохого», — отметил юрист.

Татьяна Буланова стала кандидатом от партии «Родина» в депутаты Заксобрания Петербурга. Певица предложила проект «Ленинградские надбавки», согласно которому пожилые горожане будут каждый месяц получать дополнительные 10 тыс. рублей к пенсии.

Более 70 тысяч жителей города поддержали идею своими подписями. Однако городские чиновники неоднозначно отреагировали на инициативу. Петербургские власти не допустили к размещению наружной агитации в виде плакатов и баннеров. Поэтому Буланова записала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, где потребовала равных условий для всех кандидатов.

На защиту певицы и ее проекта встали такие известные люди, как: Андрей Ургант, Евгений Дятлов, Мария Кожевникова, Елена Драпеко, Светлана Немоляева и другие.

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сергей жорин татьяна буланова выборы в заксобрание петербурга
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