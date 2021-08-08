Служебная собака Есения помогла задержать подозреваемого в изнасиловании в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 августа. Полицейская собака помогла по горячим следам задержать насильника, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Согласно оперативным данным, накануне была изнасилована женщина около парадной расселенного дома в Выборгском районе. Потерпевшую госпитализировали, а на место происшествия прибыли правоохранители и кинолог со служебной собакой Есенией.

Животное быстро взяло след и уверенно довело полицейских до одного из домов по Сампсониевскому проспекту. Там собака среагировала на двух мужчин, которые выходили из парадной. Один из них был похож на описанного потерпевшей преступника. Подозреваемого задержали.

Установлено, что злоумышленником оказался 43-летний петербуржец, ранее уже судимый за преступления сексуального характера. Его причастность к изнасилованию была подтверждена. В данный момент с ним проводятся процессуальные действия.

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