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«Большую ладожскую тропу» и ряд других маршрутов благоустроят в Ленобласти
Общество
«Большую ладожскую тропу» и ряд других маршрутов благоустроят в Ленобласти
 /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 8 августа. Администрация Ленобласти раскрыла планы по благоустройству экологических маршрутов, доступных в регионе.

Например, на «Большой ладожской тропе» в этом году появятся 97 новых элементов навигации, беседки и скамейки для отдыха. К тому же власти региона благоустраивают «Тропу Южного берега». Ее протяженность составляет 60 километров. Тропа проходит вдоль Финского залива.

«Маркировка будет нанесена на деревья, а перед началом тропы установят входную стелу», — рассказали в администрации Северной столицы.

Выполняются работы и по благоустройству «Иммерсивного экологического маршрута «Карисалми». Его протяженность составляет девять километров. Плюс ко всему запланировано благоустройство трех велосипедных маршрутов. Власти Ленобласти намерены работать в этом направлении по программе приграничного сотрудничества «Россия-Финляндия».

В России планируют создать самую длинную экологическую тропу для туристов. Она пройдет по Кавказу и вокруг Байкала, а также по знаменитым российским рекам, заявил глава организации «Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Расулмухамедов.

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ленобласть туризм экомаршрут
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