Полыхающий Volvo стал причиной пробки на КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 августа. На 41-м километре внешнего кольца КАД образовалась пробка из-за горящей иномарки. Инцидент попал на камеры очевидцев.

Машина вспыхнула неподалёку от посёлка Янино-1, сообщает пресс-служба МЧС России по Петербургу. О пожаре на дороге рассказали очевидцы, которые выложили видео в одном из тематических сообществ в социальной сети «ВКонтакте». В данный момент огонь уже потушен, однако автомобиль сгорел дотла.

Возгорание ликвидировали десять пожарных на двух специальных машинах. Данных о пострадавших нет. Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.