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Полыхающий Volvo стал причиной пробки на КАД в Петербурге
Происшествия
Полыхающий Volvo стал причиной пробки на КАД в Петербурге
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург  /  Анатолий Шамычков

Санкт-Петербург, 8 августа. На 41-м километре внешнего кольца КАД образовалась пробка из-за горящей иномарки. Инцидент попал на камеры очевидцев.

Машина вспыхнула неподалёку от посёлка Янино-1, сообщает пресс-служба МЧС России по Петербургу. О пожаре на дороге рассказали очевидцы, которые выложили видео в одном из тематических сообществ в социальной сети «ВКонтакте». В данный момент огонь уже потушен, однако автомобиль сгорел дотла.

Возгорание ликвидировали десять пожарных на двух специальных машинах. Данных о пострадавших нет. Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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кад огонь volvo горит машина
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