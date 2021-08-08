Солист группы «Русский размер» отметил актуальность надбавки к пенсиям во время пандемии

Санкт-Петербург, 8 августа. Надбавка к пенсии актуальна в период пандемии коронавируса, заявил солист группы «Русский размер» Дмитрий Копотилов.

Певица Татьяна Буланова, которая баллотируется в ЗакС Петербурга от партии «Родина», инициировала программу «Ленинградская надбавка» для пенсионеров.

Петербургские чиновники не дают продвигать идею, поэтому певица обратилась в ЦИК России. Копотилов поддержал коллегу по эстраде.

«Я целиком и полностью поддерживаю Татьяну!» — отметил музыкант в беседе с «ПолитЭкспертом».

По его словам, прибавка не помешает любому пенсионеру, так как сейчас многие родственники пожилых людей не могут помогать пенсионерам из-за снижения доходов на фоне пандемии коронавируса. Копотилов также пожелал Булановой успехов на предстоящих выборах в петербургское Заксобрание.