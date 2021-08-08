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Пресняков-старший не видит причин для отстранения Булановой от выборов в ЗакС Петербурга

  /   Обновлено: 08 августа 2021 18:54
Общество
Пресняков-старший не видит причин для отстранения Булановой от выборов в ЗакС Петербурга
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Санкт-Петербург, 8 августа. Поддержку певице Татьяне Булановой оказал российский композитор и заслуженный артист России Владимир Пресняков — старший.

Буланова накануне обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой. Она попросила разобраться с произволом отдельных чиновников, которые запрещают распространение агитационных материалов партии «Родина».

«Прошу прислать независимую комиссию в Санкт-Петербург и помочь Александру Дмитриевичу Беглову оценить действия местного избиркома и чиновников в отношении кандидатов в ЗакС от партии «Родина»», — заявила артистка.

Причины, почему артистку могут отстранить от выборов, не уточняются. Не исключено, что ограничения на ее предвыборную деятельность могут быть связаны с проектом «Ленинградская надбавка». Инициатива нацелена на помощь пенсионерам.

«То что она собирается бороться за интересы пенсионеров — вызывает лишь чувство гордости. Пенсионерам сейчас живется очень нелегко. Множество людей пытаются жить только на свою пенсию. Татьяна Буланова, борясь за интересы пенсионеров, делает очень хорошее дело», — рассказал Владимир Пресняков — старший.

Композитор также выразил недоумение, почему Буланову могут не допустить до выборов. Он также задался вопросом, как это объясняют в Санкт-Петербурге, передает ФБА «Экономика сегодня». В заключении Пресняков-старший заявил, что не видит причин, почему певица не может баллотироваться в парламент Северной столицы.

Поддержку Татьяне Булановой также выразила политический деятель Мария Кожевникова. Она прокомментировала программу «Ленинградской надбавки».

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