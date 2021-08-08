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Актриса Немоляева согласилась с инициативой Булановой о необходимости пенсионных надбавок

  /   Обновлено: 08 августа 2021 18:42
Общество
Актриса Немоляева согласилась с инициативой Булановой о необходимости пенсионных надбавок
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Санкт-Петербург, 8 августа. Российская актриса Светлана Немоляева положительно оценила инициативу певицы Татьяны Булановой, которая предложила введение «Ленинградской надбавки» петербургским пенсионерам.

Певица Татьяна Буланова баллотируется в Заксобрание Санкт-Петербурга и Госдуму от партии «Родина». Однако накануне петербургские чиновники запретили размещать плакаты и баннеры в поддержку проекта «Ленинградская надбавка». Артистка записала видеообращение к главе Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой с просьбой обеспечить прозрачные и честные выборы, а также отреагировать на действия петербургских чиновников, передает интернет-издание «Народные новости».

Немоляева заявила, что поддерживает инициативу Булановой, отметив, что многие пожилые жители Санкт-Петербурга нуждаются в такой надбавке, а значит этот проект должен быть реализован.

«Мне кажется, что людям очень важно подспорье, особенно пенсионерам. В старости они и болеют, им лекарства нужны и помощь. Особенно много пожилых, которые одинокие остались. Мне кажется, что инициатива Булановой по надбавке к пенсии правомерна и очень благородна. Я полностью поддерживаю коллегу в этом отношении», — подчеркнула актриса.

Поддержку Татьяне Булановой ранее выразили петербургский продюсер Станислав Барецкий, социолог Максим Шугалей и актер Андрей Ургант. По их мнению, реализация инициативы позволит выровнять положение между пенсионерами Москвы и Санкт-Петербурга.

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россия санкт-петербург буланова немоляева партия родина
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