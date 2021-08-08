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Вооруженные грабители вынесли из квартиры в Петербурге 1,4 млн рублей и смартфон
Происшествия
Вооруженные грабители вынесли из квартиры в Петербурге 1,4 млн рублей и смартфон
rosgvard.ru  /  Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

Санкт-Петербург, 8 августа. Неизвестные ворвались в квартиру петербуржца и похитили почти 1,5 млн рублей из сейфа. Одного из грабителей задержали.

Сотрудники полиции в Петербурге задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в вооруженном ограблении. Он совершил преступление на проспекте Володарского.

Подозреваемый вместе с сообщником ворвались в квартиру жителя Красносельского района. Угрожая предметом, напоминающим пистолет, злоумышленники вынесли 1 млн 400 тыс. рублей и смартфон. Потерпевший немедленно позвонил в полицию. Следствие возбудило уголовное дело о разбое. Задержанный имеет судимость. Расследование продолжается.

Ранее в Севастополе украл из машины с открытым окном 80 тыс. рублей.

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