Лидер «Ленинграда» поддержал Буланову после ее обращения в Центризбирком

Санкт-Петербург, 8 августа. Лидер группы «Ленинград» и генеральный продюсер канала RTVI Сергей Шнуров выступил в поддержку певицы Татьяны Булановой после ее обращения в Центральную избирательную комиссию.

Артистка баллотируется в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии «Родина». Одной из инициатив, которую продвигают участники политического объединения, стала «Ленинградская надбавка» для пенсионеров.

Однако во время предвыборного процесса Буланова столкнулась с неожиданным препятствием — 1000 плакатов и баннеров «Родины» не допустили к размещению. В связи с этим певица записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой.

Исполнительница попросила прислать в Северную столицу независимую комиссию, чтобы обеспечить справедливость для всех кандидатов. По мнению Булановой, некие люди, преследующие собственные интересы, строят ей препятствия за спиной у губернатора Александра Беглова. Певица даже не исключает, что ее могут снять с выборов в городское Заксобрание.

В связи с этой ситуацией Шнуров поддержал Буланову в свойственной ему стихотворной манере. Произведение лидера «Ленинграда», посвященное этой ситуации, появилось в его официальной группе в соцсети «ВКонтакте». В стихотворении он тоже обратился к Элле Памфиловой.

«Ты в игре, что непонятно Тане, правил даже и вблизи не видно. А *** и так, и так настанет. А за Питер, да, до слез обидно», — написал Шнуров.

Ранее в поддержку Булановой высказался актер Александр Трофимов. Он оценил заботу баллотирующейся в ЗакС певицы о пожилых петербуржцах и пожелал ей успехов на политическом поприще.