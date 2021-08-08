Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 19:09
19:08
Происшествия
Житель Краснодара попытался сбежать от полиции на машине со спущенным колесом
19:07
Происшествия
Житель Индии продал своего сына и купил наркотики
19:06
Общество
Употребление свинины грозит риском развития рака
19:05
Общество
Волонтеры помогут справиться с последствиями урагана в Мордовии
19:03
Общество
Психотерапевт Обложко дал советы, как полюбить полезные продукты
19:00
Спорт
Борец из Дагестана Садулаев выиграл Олимпиаду с надорванной связкой на колене
19:00
Общество
Режиссер Борис Галкин назвал инициативу Булановой попыткой спасения от нищеты
19:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели. Демарш Тимановской, гастроли Тихановской и иллюзии Зеленского
18:56
ЦАР
Жители ЦАР получили новую партию гуманитарной помощи из России
18:56
Шоу-бизнес
«Девочка абсолютно в стиле Pin-up»: Садальский осыпал комплиментами Мирославу Карпович
Все новости

Лидер «Ленинграда» поддержал Буланову после ее обращения в Центризбирком

  /   Обновлено: 08 августа 2021 18:08
Общество
Лидер «Ленинграда» поддержал Буланову после ее обращения в Центризбирком
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Санкт-Петербург, 8 августа. Лидер группы «Ленинград» и генеральный продюсер канала RTVI Сергей Шнуров выступил в поддержку певицы Татьяны Булановой после ее обращения в Центральную избирательную комиссию.

Артистка баллотируется в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии «Родина». Одной из инициатив, которую продвигают участники политического объединения, стала «Ленинградская надбавка» для пенсионеров.

Однако во время предвыборного процесса Буланова столкнулась с неожиданным препятствием — 1000 плакатов и баннеров «Родины» не допустили к размещению. В связи с этим певица записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой.

Исполнительница попросила прислать в Северную столицу независимую комиссию, чтобы обеспечить справедливость для всех кандидатов. По мнению Булановой, некие люди, преследующие собственные интересы, строят ей препятствия за спиной у губернатора Александра Беглова. Певица даже не исключает, что ее могут снять с выборов в городское Заксобрание.

В связи с этой ситуацией Шнуров поддержал Буланову в свойственной ему стихотворной манере. Произведение лидера «Ленинграда», посвященное этой ситуации, появилось в его официальной группе в соцсети «ВКонтакте». В стихотворении он тоже обратился к Элле Памфиловой.

«Ты в игре, что непонятно Тане, правил даже и вблизи не видно. А *** и так, и так настанет. А за Питер, да, до слез обидно», — написал Шнуров.

Ранее в поддержку Булановой высказался актер Александр Трофимов. Он оценил заботу баллотирующейся в ЗакС певицы о пожилых петербуржцах и пожелал ей успехов на политическом поприще.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Лидер «Ленинграда» поддержал Буланову после ее обращения в Центризбирком
петербург шнуров буланова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru