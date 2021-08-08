Александр Бердников высоко оценил пенсионный проект Булановой «Ленинградская надбавка»

Санкт-Петербург, 8 августа. Кандидат в депутаты петербургского ЗакСа Татьяна Буланова сумеет провести избирательную кампанию на должном уровне, считает российский певец Александр Бердников.

Буланова ранее обратилась в ЦИК России с требованием обеспечить равные права партиям в рамках избирательного процесса. Певица сообщила, что петербургские чиновники выступают против ее проекта помощи пенсионерам «Ленинградская надбавка» и запрещают распространение агитационных материалов. В итоге огромное количество плакатов и баннеров партии «Родина», от которой она баллотируется, были забракованы.

«Конкуренция перед выборами. Татьяну Буланову любят все, нет такого человека, который ее не любит. Я поддерживаю ее кампанию. Я считаю, что пенсионеры — это одна из первых тем, за которые нужно браться и топить по полной программе», — заявил Бердников.

Российский певец подчеркнул, что Буланова сумеет преодолеть возникающие трудности и провести избирательную кампанию так, как она изначально планировала это сделать. Плюс ко всему глава «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев поможет ей в разрешении этой ситуации, отметил Бердников в интервью изданию «ПолитРоссия».