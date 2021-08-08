Санкт-Петербург, 8 августа. Антитела класса IgG образуются в большом количестве у перенесших коронавирус пожилых людей, заявили ученые из Северной столицы.

В группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител вдвое превосходит значения в категории от 20 до 30 лет. Степень тяжести коронавируса в этом случае никакой роли не играет, заявили специалисты лабораторной службы «Хеликс» и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

«Более высокие концентрации антител в старших возрастных группах потенциально можно объяснить тем, что у таких людей иммунная система сталкивалась с большим количеством антигенов в течение жизни и лучше реагирует на иммунизацию, чем у лиц более молодого возраста», — рассказали в «Хеликсе» в рамках интервью для РБК.

У мужчин, как правило, антитела вырабатываются на 45-е сутки. У женщин этот показатель составляет 180 суток, заявили специалисты. Некоторые эксперты полагают, что коронавирус возник не в Ухане, а в Соединенных Штатах. Власти этой страны могли скрывать ситуацию с COVID-19, заявил вирусолог Ян Чжаньцю.