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Борьба Булановой за повышение пенсий восхитила певицу Наталью Штурм
Общество
Борьба Булановой за повышение пенсий восхитила певицу Наталью Штурм
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 8 августа. Кандидат в парламент Петербурга от партии «Родина» Татьяна Буланова успешно стартовала в политике, заявила певица Наталья Штурм.

Певица Буланова баллотируется в ЗакС Петербурга и предлагает реализовать программу «Ленинградская надбавка» для увеличения выплат пенсионерам. Однако некоторые чиновники мешают продвижению инициативы Булановой, поэтому певица обратилась к председателю Центризбиркома РФ Элле Памфиловой и попросила помочь разобраться в ситуации.

Борьба Булановой за повышение пенсий восхитила певицу Наталью Штурм.

«Молодец, Татьяна, что борется за наших стариков. Очень достойно стартанула в политике. Желаю Тане успехов, у нее чистое и светлое сердце», — сказала Наталья Штурм в комментарии изданию «Слово и Дело».

Артистка подчеркнула, что пенсионеры должны получать максимальную помощь от государства, а Татьяна Буланова проявляет максимальную заботу о них.

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пенсии буланова штурм
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