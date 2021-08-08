Специальное пространство для реабилитации особенных детей появилось в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 августа. Торжественное открытие сенсорного сада для проведения реабилитации детей с ментальными нарушениями состоялось в Петергофе.

Подобное терапевтическое пространство стало первым в Санкт-Петербурге. Информацией об этом поделились в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева. Проект предполагает, что в новом саду смогут заниматься более 300 воспитанников детского дома-интерната.

«Он реализован благодаря объединению усилий государственного учреждения, социально ориентированного бизнеса и волонтеров в интересах детей», — рассказал Эргашев.

Сенсорный сад является пространством-конструктором, который разработали специалисты. Полезный эффект достигается за счет получения детьми тактильных ощущений при касании различных природных поверхностей и развития навыков ухода за растениями.

В Северной столице также организована реабилитация для граждан, которые перенесли коронавирус SARS-CoV-2. Ее услугами воспользовались уже 18 тыс. местных жителей.