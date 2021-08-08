Композитор Осин уверен в разрешении ситуации с избирательной кампанией Булановой

Санкт-Петербург, 8 августа. Кандидатов в парламент Петербурга нельзя ограничивать в возможности агитации, заявил певец и композитор Ян Осин.

Певица Татьяна Буланова баллотируется в ЗакС Санкт-Петербурга от партии «Родина». По словам Булановой, некоторым чиновникам не нравится ее программа «Ленинградская надбавка», направленная на поддержку пенсионеров, и они «вставляют палки в колеса» партии. Певица обратилась к главе Центризбиркома РФ Элле Памфиловой и попросила разобраться в ситуации.

«Я уверен, что глава избиркома разберется. Ведь нет причин для каких-то конфликтов лично с Татьяной Булановой», — прокомментировал ситуацию Ян Осин.

Композитор также поддержал инициативу Булановой по надбавке к пенсиям. Как уточнил Осин в беседе с «Экономикой Сегодня», эта программа пойдет на пользу жителям города.