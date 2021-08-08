Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 17:35
17:31
Экономика
Перечислены города России с самым быстрым ростом стоимости «однушек»
17:31
Армия
Узбекские военные применили российские дроны ZALA на учениях близ афганской границы
17:31
Политика
Историк Гавришко рассказала, с чем столкнулась при изучении прошлого Украины
17:30
Африка
Эфиопская бегунья завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх — 2020
17:28
Общество
Власти Москвы анонсировали появление 16 новых транспортных пересадок
17:24
Происшествия
Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Новочеркасске
17:23
Наука
Организм пожилых людей способен вырабатывать антитела к COVID-19 в большом количестве
17:20
Происшествия
Власти Карелии организовали горячую линию после массового отравления детей в поезде
17:14
Технологии
В Роскосмосе назвали дату запуска очередной партии спутников OneWeb
17:12
Политика
Американский обозреватель перечислил пять признаков крушения гегемонии США
Все новости

Запашный: Татьяна Буланова сумеет достучаться до ЦИК России
Общество
Запашный: Татьяна Буланова сумеет достучаться до ЦИК России
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Санкт-Петербург, 8 августа. Певица и кандидат в депутаты петербургского ЗакСа от партии «Родина» Татьяна Буланова сумеет достучаться до ЦИК России, считает артист цирка Аскольд Запашный.

Российская певица ранее обратилась к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой разобраться в ситуации с произволом чиновников Петербурга, которые запрещают распространение агитационных материалов «Родины». Причиной ограничений может стать проект Булановой «Ленинградская надбавка», который направлен на помощь пенсионерам.

Аскольд Запашный уверен, что певица сумеет достучаться до представителей ЦИК. Буланова сможет привлечь внимание федеральных лиц к этой проблеме, поскольку она имеет определенный кредит доверия со стороны россиян.

«Что касается моего отношения к происходящему вокруг Тани Булановой — думаю, что человек обеспокоен происходящем и хочет исправить ситуацию, это уже о многом говорит. Мы знаем, что в любой отрасли есть проблемы, в том числе и в избирательной системе», — подчеркнул артист цирка.

Запашный добавил, что участие людей разных профессий в политической жизни является позитивным явлением, пишет «Политика сегодня».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Запашный: Татьяна Буланова сумеет достучаться до ЦИК России
выборы цик запашный буланова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru