Запашный: Татьяна Буланова сумеет достучаться до ЦИК России

Санкт-Петербург, 8 августа. Певица и кандидат в депутаты петербургского ЗакСа от партии «Родина» Татьяна Буланова сумеет достучаться до ЦИК России, считает артист цирка Аскольд Запашный.

Российская певица ранее обратилась к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой разобраться в ситуации с произволом чиновников Петербурга, которые запрещают распространение агитационных материалов «Родины». Причиной ограничений может стать проект Булановой «Ленинградская надбавка», который направлен на помощь пенсионерам.

Аскольд Запашный уверен, что певица сумеет достучаться до представителей ЦИК. Буланова сможет привлечь внимание федеральных лиц к этой проблеме, поскольку она имеет определенный кредит доверия со стороны россиян.

«Что касается моего отношения к происходящему вокруг Тани Булановой — думаю, что человек обеспокоен происходящем и хочет исправить ситуацию, это уже о многом говорит. Мы знаем, что в любой отрасли есть проблемы, в том числе и в избирательной системе», — подчеркнул артист цирка.

Запашный добавил, что участие людей разных профессий в политической жизни является позитивным явлением, пишет «Политика сегодня».