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В результате ДТП на автодороге «Нарва» под Петербургом пострадали двое детей

  /   Обновлено: 08 августа 2021 15:50
Происшествия
В результате ДТП на автодороге «Нарва» под Петербургом пострадали двое детей
Агентство городских новостей Москва

Санкт-Петербург, 8 августа. Двое детей пострадали в результате столкновения автомобиля со столбом на трассе между Петербургом и Кингисеппом.

Водитель Renault Logan двигалась в сторону Кингисеппа. На 96 км автодороги «Нарва» женщина потеряла управление, съехала в кювет и врезалась в столб.

В результате аварии пострадали дети. Трехлетнюю девочку и восьмилетнего мальчика доставили в Гатчинскую межрайонную больницу с травмами средней степени тяжести.

В данный момент по факту произошедшего проводится проверка. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Смертельная авария с участием мужчины на самокате произошла ночью 8 августа на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге.

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