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МЧС предупредило петербуржцев о тумане в начале рабочей недели
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о тумане в начале рабочей недели
 /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 8 августа. Ухудшение погодных условий ожидается в Северной столице 9 августа, сообщили сотрудники МЧС России.

Водителей и пешеходов предупредили, что на Санкт-Петербург опустится густой туман. Поэтому местным жителям и гостям крайне важно соблюдать правила предосторожности. Плохая видимость ожидается ночью и утром, сообщили в ведомстве со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В таких случаях спасатели рекомендуют отказываться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует ехать с включенными габаритными огнями, фарами ближнего света и с низкой скоростью.

Ранее стало известно, что за первую неделю августа в Северной столице выпала недельная норма осадков. Информацией об этом поделился ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

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мчс петербург туман
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