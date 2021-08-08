МЧС предупредило петербуржцев о тумане в начале рабочей недели

Санкт-Петербург, 8 августа. Ухудшение погодных условий ожидается в Северной столице 9 августа, сообщили сотрудники МЧС России.

Водителей и пешеходов предупредили, что на Санкт-Петербург опустится густой туман. Поэтому местным жителям и гостям крайне важно соблюдать правила предосторожности. Плохая видимость ожидается ночью и утром, сообщили в ведомстве со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В таких случаях спасатели рекомендуют отказываться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует ехать с включенными габаритными огнями, фарами ближнего света и с низкой скоростью.

Ранее стало известно, что за первую неделю августа в Северной столице выпала недельная норма осадков. Информацией об этом поделился ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.