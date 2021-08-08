Актриса Спиркина высказалась в поддержку проекта Булановой «Ленинградская надбавка»

Санкт-Петербург, 8 августа. Каждый нормальный гражданин поддержит инициативу о предоставлении пенсионерам дополнительных выплат, сообщила актриса театра и кино, телеведущая Ольга Спиркина.

Российская певица, кандидат в депутаты петербургского ЗакСа от партии «Родина» Татьяна Буланова намерена реализовать программу «Ленинградская надбавка», которая предусматривает ежемесячные выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Этот проект не нашел поддержки среди чиновников Санкт-Петербурга, которые запретили «Родине» размещать агитационные материалы на улицах города. Соответствующее обращение было направлено в ЦИК России.

«До боли в душе я не понимаю, за что моим коллегам из партии «Родина» и мне ставят палки в колеса?» — посетовала Буланова.

Ольга Спиркина в интервью «ПолитЭксперту» вступилась за певицу и поддержала ее рвение помочь пожилым петербуржцам. Телеведущая сама не понаслышке знает о трудностях, с которыми сталкиваются пенсионеры.

«Как я могу относиться к прибавке пенсионерам? Конечно, я за! Как любой нормальный человек», — отметила актриса.

Известная актриса Елена Драпеко ранее посоветовала Булановой отстаивать свои избирательные права. По ее словам, певица действует абсолютно правильно.