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Дождь залил квартиры дома без кровли на Невском проспекте в Петербурге

  /   Обновлено: 08 августа 2021 14:43
Происшествия
Дождь залил квартиры дома без кровли на Невском проспекте в Петербурге
Пресс-служба мэрии Воркуты

Санкт-Петербург, 8 августа. Обильные осадки стали причиной затопления квартир в доме на Невском проспекте. Представители Фонда капитального ремонта обещали помочь жильцам.

Сильные ливни стали причиной потопа в жилом доме №146 на Невском проспекте — квартиры буквально заливало водой. Дело в том, что здание осталось без кровли в ходе капитального ремонта. Когда пришло время стелить крышу, денег на это у коммунальщиков не оказалось.

Историческое здание находится без кровли с 25 июня. Ливни моментально затопили верхние этажи дома. Минимум 15 квартир оказались под дождем. Вода стекала с потолка ручьями. Фонд капитального ремонта пообещал потерпевшим возместить материальный ущерб после восстановления кровли.

Тем временем жители нескольких домов Нижнего Новгорода рискуют оказаться под руинами. Их дома признаны аварийными, однако с расселением и сносом городская администрация не торопится.

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