Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 16:05
16:00
Шоу-бизнес
Макеева навлекла на себя гнев пользователей Сети из-за трогательного послания мужу
16:00
Общество
Замечательная идея: актриса Довлатова поддержала пенсионную надбавку Булановой
15:59
Происшествия
Прокуратура заинтересовалась видео с катанием детей на грузовых поездах в Кировске
15:59
Общество
Регулярные рейсы в Москву и еще ряд городов России отменили из Нового Уренгоя
15:56
Общество
Половина россиян оказалась не готова доверить лечение искусственному интеллекту
15:52
Происшествия
Опасные игры с песком на стройке устроили школьники в Новосибирске
15:52
ФАН-ТВ
Александр Колпакиди о мифах вокруг внешней разведки накануне ВОВ. Николай Стариков
15:50
Происшествия
В результате ДТП на автодороге «Нарва» под Петербургом пострадали двое детей
15:49
Африка
Египет направил Греции два вертолета Chinook для борьбы с лесными пожарами
15:41
Происшествия
Мужчина погиб при лобовом столкновении двух легковушек на трассе Казань — Малмыж
Все новости

Политолог Самонкин поддержал обращение Булановой к главе Центризбиркома России

  /   Обновлено: 08 августа 2021 14:38
Общество
Политолог Самонкин поддержал обращение Булановой к главе Центризбиркома России
Невские Новости

Санкт-Петербург, 8 августа. Центризбирком (ЦИК) России поддержит кандидатов от партии «Родина» на будущих выборах, уверен политолог Юрий Самонкин.

Певица Татьяна Буланова, которая баллотируется в ЗакС Санкт-Петербурга от партии «Родина», обратилась к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой и попросила обеспечить политсилам равные права на выборах. Уточним, что Буланова также продвигает программу «Ленинградская надбавка» пенсионерам.

Политолог Самонкин в беседе с изданием «НьюИнформ» заявил, что ЦИК России поддержит Буланову и позволит обеспечить честные выборы в Санкт-Петербурге.

«Естественно, что для внепарламентских партий, которые выдвигают здоровые интересы, проходной барьер очень важно преодолеть», — подчеркнул эксперт.

Политолог не исключил, что на «Родину» могут оказывать информационное давление различные силы. Однако, по словам Самонкина, говорить о нарушениях в проведении избирательной кампании пока рано.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Политолог Самонкин поддержал обращение Булановой к главе Центризбиркома России
выборы петербург буланова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru