Политолог Самонкин поддержал обращение Булановой к главе Центризбиркома России

Санкт-Петербург, 8 августа. Центризбирком (ЦИК) России поддержит кандидатов от партии «Родина» на будущих выборах, уверен политолог Юрий Самонкин.

Певица Татьяна Буланова, которая баллотируется в ЗакС Санкт-Петербурга от партии «Родина», обратилась к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой и попросила обеспечить политсилам равные права на выборах. Уточним, что Буланова также продвигает программу «Ленинградская надбавка» пенсионерам.

Политолог Самонкин в беседе с изданием «НьюИнформ» заявил, что ЦИК России поддержит Буланову и позволит обеспечить честные выборы в Санкт-Петербурге.

«Естественно, что для внепарламентских партий, которые выдвигают здоровые интересы, проходной барьер очень важно преодолеть», — подчеркнул эксперт.

Политолог не исключил, что на «Родину» могут оказывать информационное давление различные силы. Однако, по словам Самонкина, говорить о нарушениях в проведении избирательной кампании пока рано.