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Житель Комарово нашел на берегу Финского залива человеческие останки

  /   Обновлено: 08 августа 2021 14:41
Происшествия
Житель Комарово нашел на берегу Финского залива человеческие останки
pixabay.com  /  elianemey

Санкт-Петербург, 8 августа. Сборщик металлолома из поселка Комарово нашел в заброшенной палатке на берегу Финского залива человеческие кости. Останки были обмотаны веревкой.

Следственный комитет совместно с полицией Курортного района начали расследование по факту обнаружения человеческих костей. О пугающей находке накануне сообщил 39-летний мужчина, который вышел к берегу залива собирать брошенный металлолом.

По его словам, на момент обнаружения остатки палатки уже поросли травой. Гражданин сомневался, стоит ли сообщать о находке правоохранителям, поскольку не был уверен, что это именно человеческие кости.

В указанном месте следователи нашли лишь часть позвоночника и нижних конечностей. Предположительно, они принадлежали мужчине. Рядом были обнаружены пуловер и штаны. По предварительным данным, останки пролежали у залива больше года. Сейчас находка отправлена в морг для установления личности погибшего и причин его смерти.

Ранее грибник случайно обнаружил в Лужском районе Ленинградской области останки человека. Предположительно, они принадлежат молодому человеку, который пропал в мае.

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