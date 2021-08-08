Месячная норма осадков выпала в Петербурге за неделю

Санкт-Петербург, 8 августа. Месячная норма осадков в Петербурге была выполнена за первую неделю августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Нынешний август оказался одним из самых дождливых в Петербурге. За неделю на город выпало 99 мм осадков. Впервые такой «мокрый» август выдался в 1869 году. Тогда на жителей города пролилось 197 мм дождей. Второй случай зафиксировали в 2016 году — 189 мм осадков. Норма же для этого летнего месяца — всего 81 мм, рассказал Михаил Леус.

Петербург в ближайшие дни будет находиться под влиянием теплого атлантического циклона, дождей в городе не ожидается. При этом сохранится приятная теплая погода, до +24 градусов. В Ленинградской области будет чуть теплее, +25 градусов. Ветер ожидается юго-западный, до 7 метров в секунду.

А уходящие выходные будут все еще дождливыми. В воскресенье 8 августа ожидаются кратковременные дожди с сильным южным и юго-западным ветром, который будет дуть со скоростью 10 метров в секунду.