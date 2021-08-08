Иван Аркатов назвал цель обращения Булановой в Центризбирком

Санкт-Петербург, 8 августа. Действия певицы Татьяны Булановой логичны и понятны, поскольку она пытается отстоять позицию партии «Родина». Об этом заявил политолог Иван Аркатов.

Кандидат в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга и Госдумы Татьяна Буланова ранее обратилась к председателю ЦИК России Элле Памфиловой. Актриса призвала отправить независимую комиссию в Санкт-Петербург, чтобы оценить действия местного избиркома. Кандидата возмутило решение о недопуске партийных плакатов «Родины» к наружной агитации.

Аркатов назвал действия Булановой логичными и понятными. Кандидат пытается сделать так, чтобы ситуация стала известна широкой публике.

«Она пытается отстоять позицию партии, вынося вопрос в публичное поле», — сказал Аркатов.

Политолог добавил, что избирательная комиссия не могла отказать партии «Родина», если все плакаты и баннеры были сделаны в рамках закона. Просьба Булановой будет рассмотрена. Если никаких проблем не обнаружат, то агитационный материал опубликуют, пишет iReactor.