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Полиция устроила погоню за пьяным таксистом в Калининском районе Петербурга
Происшествия
Полиция устроила погоню за пьяным таксистом в Калининском районе Петербурга
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Санкт-Петербург, 8 августа. Пьяный таксист устроил гонки с полицией по Калининскому району Петербурга. Лихач уходил от погони через газон.

Сотрудники дорожной полиции в Калининском районе Петербурга задержали таксиста, который отказался остановиться по их требованию. Пытаясь скрыться от стражей порядка, водитель поехал через газон.

Работники ДПС провели тест на алкоголь, который показал, что мужчина был пьян. На него был составлен протокол. Также гражданина лишили прав на полтора года и конфисковали автомобиль. В салоне машины находился еще один человек: женщина тоже оказалась нетрезвой и активно скандалила с полицией.

Прокуратура проводит проверку по факту нападения агрессивной пассажирки на водителя такси Саратовской области. На ролике, появившемся в социальных сетях, видно, как женщина оскорбляет таксиста и бьет его кулаком по спине.

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