Уровень воды в Финском заливе в Петербурге в районе «Лахта-центра» резко упал

Санкт-Петербург, 8 августа. Установленные на крыше «Лахта-центра» камеры зафиксировали, как вода в заливе буквально за сутки отошла от берега на несколько метров.

Всего за сутки берег залива в парке 300-летия Петербурга резко обмелел. На дамбе зафиксировали падение уровня воды на 40 см. Это много, но еще не рекорд. Более сильное падение было отмечено в 2012 году. Тогда уровень воды опускался на 140 см.

Причиной такого «антинаводнения» специалисты называют восточный ветер, который просто согнал воду в сторону залива. Жители Приморского района поделились видео обмеления берега в социальных сетях.

Обычно Петербург сталкивается с ситуацией прихода морской воды с Балтики и затоплением берегов Финского залива. Однако крупное наводнение городу не грозит благодаря Неве, считают синоптики.