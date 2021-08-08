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Ряд улиц Петербурга закрыли для проезда из-за полумарафона «Северная столица»
Общество
Ряд улиц Петербурга закрыли для проезда из-за полумарафона «Северная столица»
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 8 августа. Движение в центре Северной столицы частично ограничили из-за полумарафона. Подробности рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Большинство ограничений вступили в силу с 08:00. Например, по Дворцовой площади, а также Миллионной улице от Дворцовой до набережной Зимней канавки водители не смогут проехать до 23:00. Сенатская площадь будет недоступна до 12:00 по Москве.

По Адмиралтейской набережной водители смогут ездить с 13:00. То же самое касается Благовещенского, Троицкого, Биржевого и Дворцового мостов. Из-за полумарафона «Северная столица» также изменен график движения некоторых видов наземного общественного транспорта.

У петербуржцев есть возможность воспользоваться новым водным маршрутом. Он связывает шесть причалов, расположенных в центре города. Сесть на теплоходы можно у Кунсткамеры, Адмиралтейства, Летнего сада, Финляндского вокзала и в других местах.

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петербург транспорт ограничение движения
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