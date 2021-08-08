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Жительницу Петербурга жестоко избили и изнасиловали в парадной на Выборгской улице
Происшествия
Жительницу Петербурга жестоко избили и изнасиловали в парадной на Выборгской улице
inforeactor.ru  /  Жирнова Елена

Санкт-Петербург, 8 августа. Неизвестный обманом затащил на третий этаж вышедшую на улицу женщину и надругался над ней. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно данным правоохранителей, злоумышленник под предлогом оказания помощи завел 34-летнюю потерпевшую в парадную дома на Выборгской улице в Петербурге. Затем, угрожая ножом, затащил жертву на третий этаж, где избил руками, сильно порезал и изнасиловал, после чего отпустил.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у пациентки ушибы, ссадины головы и резаную рану правой кисти. Вскоре полиция задержала подозреваемого. Им оказался 42-летний житель города, который ранее уже был неоднократно судим. Предполагаемого преступника поместили в следственный изолятор.

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