Жительницу Петербурга жестоко избили и изнасиловали в парадной на Выборгской улице

Санкт-Петербург, 8 августа. Неизвестный обманом затащил на третий этаж вышедшую на улицу женщину и надругался над ней. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно данным правоохранителей, злоумышленник под предлогом оказания помощи завел 34-летнюю потерпевшую в парадную дома на Выборгской улице в Петербурге. Затем, угрожая ножом, затащил жертву на третий этаж, где избил руками, сильно порезал и изнасиловал, после чего отпустил.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у пациентки ушибы, ссадины головы и резаную рану правой кисти. Вскоре полиция задержала подозреваемого. Им оказался 42-летний житель города, который ранее уже был неоднократно судим. Предполагаемого преступника поместили в следственный изолятор.