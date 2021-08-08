Известная актриса Елена Драпеко посоветовала Булановой отстаивать свои избирательные права

Санкт-Петербург, 8 августа. Кандидат в депутаты петербургского ЗакСа и певица Татьяна Буланова получила поддержку общественности после ситуации с агитационными материалами партии «Родина» в Санкт-Петербурге.

Знаменитая певица обратилась к руководителю ЦИК России Элле Памфиловой с просьбой изучить ситуацию, в ходе которой политической партии «Родина» запретили размещать агитационные материалы на территории Петербурга.

Российская актриса Елена Драпеко в комментарии изданию «Народные новости» сообщила, что Буланова действует абсолютно правильно. Любой кандидат, чьи права были как-то нарушены, может и должен обращаться в профильные ведомства, чтобы добиться справедливости во время избирательного процесса.

«Нужно безусловно писать обращение в избирком, и дальше там пусть разбираются в ситуации», — отметила Драпеко.

Пользователи Сети также поддержали Буланову в ее стремлении добиться справедливости. По мнению комментаторов, народ должен голосовать за хороших кандидатов, которые подверглись прессингу.

«Таня вообще очень искренний человек, в политике такие нужны», — считает пользователь Ольга Морозова.

Петербуржцы уверены, что Татьяна Буланова может работать эффективно на благо города.