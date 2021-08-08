Мужчина на самокате погиб под колесами авто в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 августа. Смертельное ДТП с участием мужчины на самокате произошло ночью 8 августа на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге.

По словам очевидца, мужчина пересекал проезжую часть по переходу около площади Ленина. Водитель автомобиля утверждает, что самокатчик ехал на красный сигнал светофора.

От удара пострадавший получил смертельные травмы, он скончался на месте ДТП. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, пишет 78.ru.

Недавно пятилетний ребенок погиб при столкновении на самокате в городе Байконур в Казахстане. Мальчик скончался в больнице через несколько часов после аварии.