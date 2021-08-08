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Дождливая погода сохранится в Петербурге до конца выходных
Общество
Дождливая погода сохранится в Петербурге до конца выходных
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Санкт-Петербург, 8 августа. Дождливая погода продлится в Санкт-Петербурге все выходные. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Дождевые тучи вновь придут в Северную столицу. В первой половине дня город накроют кратковременные дожди. Непогоду будет сопровождать сильный южный и юго-западный ветер порывами до 10 м/с. Столбики термометров прогреются до 22-25 градусов. Влажность воздуха будет более 85%.

Недавно ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал жителям Санкт-Петербурга, когда в городе закончатся дожди. По его словам, циклон, который принес непогоду, покинет Северную столицу в начале рабочей недели.

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