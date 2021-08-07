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Новая поликлиника с бассейном появилась в Приморском районе Петербурга
Общество
Новая поликлиника с бассейном появилась в Приморском районе Петербурга
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 7 августа. Новая поликлиника для взрослых открылась на Вербной улице в Приморском районе Петербурга. Жители района давно ждали появления этого медучреждения.

Губернатор города Александр Беглов назвал поликлинику «многострадальной». Дело в том, что объект строили почти 13 лет, за это время пришлось отказаться от услуг четырех подрядчиков.

Открывшаяся поликлиника имеет свою особенность — бассейн. Раньше так строились только школы и сады, а теперь в Северной столице начинают строить и поликлиники с бассейнами, добавил глава города. В день учреждение способно принимать до 600 пациентов.

Александр Беглов ранее подписал постановление правительства города о продлении до конца сентября выплат коронавирусных надбавок медикам. Данное решение высоко оценил депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

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