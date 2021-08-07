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Реабилитацию после COVID-19 прошли более 18 тысяч петербуржцев
Общество
Реабилитацию после COVID-19 прошли более 18 тысяч петербуржцев
vk.com  /  Олег Эргашев

Санкт-Петербург, 7 августа. Медицинскую реабилитацию после коронавируса прошли более 18 тыс. жителей Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Из числа тех, кто прошел реабилитацию, 5 тыс. сделали это стационарно, а 13 тыс. — амбулаторно. Взрослые могут восстанавливаться в городских стационарах СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района», СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн».

Для детей процедура доступна в учреждениях СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий»,а также СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К.А. Раухфуса».

Пациенты, которые имеют ряд медицинских показаний, отправляются на долечивание в санатории с осени 2020 года. Власти города заключили госконтракты для обеспечения этих целей.

Как ранее сообщалось, в город доставили партию вакцины «Спутник Лайт». Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что жители ждали поставок этого препарата.

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реабилитация беглов коронавирус
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