Водитель Mercedes Gelandewagen и ребенок погибли в ДТП на трассе М-11

Санкт-Петербург, 7 августа. Трагичное ДТП произошло на трассе М-11 между Петербургом и столицей. В результате аварии погиб водитель и один ребенок.

Автомобиль Mercedes Gelandewagen ехал по трассе М-11 в дождь на высокой скорости . В один момент водитель решил заехать на небольшую стоянку в Тверской области, но не справился с управлением.

Машину на мокром асфальте занесло, и она на скорости влетела в прицеп одной из фур. Часть капота и крыши иномарки отлетели в разные стороны. После этого Gelandewagen врезался в строение и только тогда смог остановиться.

По данным сотрудников ГИБДД, в салоне Mercedes Gelandewagen находились четыре пассажира, из них двое несовершеннолетних. Водитель умер на месте, а один из детей скончался по дороге в больницу. Второго ребенка госпитализировали в ближайшее медучреждение.