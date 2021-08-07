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План Беглова по привлечению федеральных средств поможет сделать Петербург более социальным

  /   Обновлено: 07 августа 2021 18:18
Общество
План Беглова по привлечению федеральных средств поможет сделать Петербург более социальным
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 7 августа. Политолог Дмитрий Солонников заявил, что при Александре Беглове город стал активнее предлагать собственные проекты. Кроме того, губернатор привлекает инвестиции из Москвы.

Глава Петербурга стал участником торжественной церемонии открытия поликлиники №125 для взрослых на Вербной улице в Приморском районе города. Стоит отметить, что это событие давно ждали петербуржцы, так как с 2014 года объект сменил сразу трех подрядчиков, а сроки его сдачи постоянно переносили. Примечательно, что медучреждение открыли раньше заявленного срока, а первые пациенты смогут воспользоваться услугами поликлиники до конца этого года.

В беседе с корреспондентом «Невских новостей» политолог Дмитрий Солонников поделился своим мнением касательно темпов развития города при Александре Беглове, отметив его огромный вклад в этот процесс.

«Губернатор пытается привести расходы бюджетов города в соответствии с имеющимися возможностями. Петербург — это не Москва, где сосредоточены финансы страны. Губернатор действует логично, пытается сделать бюджет более социально направленным — это показывает открытие поликлиник, садов, школ», заявил собеседник «Невских Новостей».

По словам Солонникова, Беглов делает все, чтобы привлечь финансы из Москвы. Уже сегодня можно заметить восстановление экономики Петербурга. Более того, речь идет о том, чтобы начать использовать средства Фонда Национального благосостояния. Город также стал активнее предлагать собственные проекты.

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петербург беглов солонников
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