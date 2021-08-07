План Беглова по привлечению федеральных средств поможет сделать Петербург более социальным

Санкт-Петербург, 7 августа. Политолог Дмитрий Солонников заявил, что при Александре Беглове город стал активнее предлагать собственные проекты. Кроме того, губернатор привлекает инвестиции из Москвы.

Глава Петербурга стал участником торжественной церемонии открытия поликлиники №125 для взрослых на Вербной улице в Приморском районе города. Стоит отметить, что это событие давно ждали петербуржцы, так как с 2014 года объект сменил сразу трех подрядчиков, а сроки его сдачи постоянно переносили. Примечательно, что медучреждение открыли раньше заявленного срока, а первые пациенты смогут воспользоваться услугами поликлиники до конца этого года.

В беседе с корреспондентом «Невских новостей» политолог Дмитрий Солонников поделился своим мнением касательно темпов развития города при Александре Беглове, отметив его огромный вклад в этот процесс.

«Губернатор пытается привести расходы бюджетов города в соответствии с имеющимися возможностями. Петербург — это не Москва, где сосредоточены финансы страны. Губернатор действует логично, пытается сделать бюджет более социально направленным — это показывает открытие поликлиник, садов, школ», — заявил собеседник «Невских Новостей».

По словам Солонникова, Беглов делает все, чтобы привлечь финансы из Москвы. Уже сегодня можно заметить восстановление экономики Петербурга. Более того, речь идет о том, чтобы начать использовать средства Фонда Национального благосостояния. Город также стал активнее предлагать собственные проекты.