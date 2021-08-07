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В Ленинградской области спасли пережившего клиническую смерть нерпенка

  /   Обновлено: 07 августа 2021 17:51
Общество
В Ленинградской области спасли пережившего клиническую смерть нерпенка
pixabay.com

Санкт-Петербург, 7 августа. Детеныша тюленя, который от страха перенес клиническую смерть, спасли в Приозерском районе Ленинградской области.

Малыша назвали Ларионом в честь названия поселка Ларионово и его спасительницы — Лидии Ларионовой. Соответствующий пост появился в группе «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте».

В Ленинградской области спасли пережившего клиническую смерть нерпенка
Prt Scr vk.com  / Спасение тюленей 699-23-99

По словам сотрудников центра, сначала нерпенок очень боялся людей и один раз во время кормления пережил клиническую смерть. У него остановилось сердце и прекратилось дыхание. Но благодаря своевременной реакции специалистов животное удалось спасти.

«После восстановления работоспособности организма он успокоился и стал вполне прилежным пациентом, соблюдающим прописанную диету», — говорится в посте.

Отмечается, что исхудавшего малыша неравнодушные жители поселка обнаружили еще в мае 2021 года. Теперь здоровью подопечного петербургского Центра ластоногих ничего не угрожает.

Сотрудники центра изучения морских млекопитающих вскоре выпустят пятерых нерпят в Ладожское озеро под Петербургом. Мероприятие по возвращению в естественную среду обитания состоится 9 августа.

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