В Ленинградской области спасли пережившего клиническую смерть нерпенка

Санкт-Петербург, 7 августа. Детеныша тюленя, который от страха перенес клиническую смерть, спасли в Приозерском районе Ленинградской области.

Малыша назвали Ларионом в честь названия поселка Ларионово и его спасительницы — Лидии Ларионовой. Соответствующий пост появился в группе «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте».

Prt Scr vk.com / Спасение тюленей 699-23-99

По словам сотрудников центра, сначала нерпенок очень боялся людей и один раз во время кормления пережил клиническую смерть. У него остановилось сердце и прекратилось дыхание. Но благодаря своевременной реакции специалистов животное удалось спасти.

«После восстановления работоспособности организма он успокоился и стал вполне прилежным пациентом, соблюдающим прописанную диету», — говорится в посте.

Отмечается, что исхудавшего малыша неравнодушные жители поселка обнаружили еще в мае 2021 года. Теперь здоровью подопечного петербургского Центра ластоногих ничего не угрожает.

Сотрудники центра изучения морских млекопитающих вскоре выпустят пятерых нерпят в Ладожское озеро под Петербургом. Мероприятие по возвращению в естественную среду обитания состоится 9 августа.