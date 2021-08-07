Петербуржцев предупредили о приостановке курсирования «Метеоров» из-за непогоды

Санкт-Петербург, 7 августа. Жителей и гостей Петербурга предупредили о временной приостановке курсирования «Метеоров» из-за неблагоприятных погодных условий.

Так, стало известно об отмене рейса «Метеора» №506, который должен был направиться от острова Валаам до Сортавалы. Также отменили рейс №504 отправлением из Валаама 7 августа.

На данный момент порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, а высота волн на Ладожском озере составляет до 2,8 метра. Безусловным приоритетом является безопасность и здоровье пассажиров, подчеркнули в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». В организации добавили, что все пассажиры могут вернуть деньги за неиспользованные проездные документы по маршруту Валаам — Сортавала и компенсировать расходы за проживание на острове.

Дожди в Петербурге могут закончиться только в начале следующей недели. Об этом ранее сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.