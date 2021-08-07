Мощный ливень привел к частичному подтоплению Ладожского вокзала в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 августа. Сильный ливень, который обрушился на Петербург 7 августа, стал причиной частичного подтопления Ладожского вокзала.

Очевидцы поделились в Сети кадрами своеобразного «водопада», начавшегося в здании. Соответствующее видео появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах можно увидеть, как по наклонной поверхности стекают потоки воды, в результате чего быстро образовалась большая лужа. В комментариях пошутили, что это больше похоже на «бесплатный аквапарк». Однако многие жители Северной столицы отметили, что это — уже не первый подобный случай.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди в Северной столице могут закончиться с наступлением новой рабочей недели. При этом в городе станет гораздо теплее.