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Мощный ливень привел к частичному подтоплению Ладожского вокзала в Петербурге

  /   Обновлено: 07 августа 2021 16:54
Общество
Мощный ливень привел к частичному подтоплению Ладожского вокзала в Петербурге
wikipedia.org  /  Alex 'Florstein' Fedorov / CC BY-SA 4.0

Санкт-Петербург, 7 августа. Сильный ливень, который обрушился на Петербург 7 августа, стал причиной частичного подтопления Ладожского вокзала.

Очевидцы поделились в Сети кадрами своеобразного «водопада», начавшегося в здании. Соответствующее видео появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах можно увидеть, как по наклонной поверхности стекают потоки воды, в результате чего быстро образовалась большая лужа. В комментариях пошутили, что это больше похоже на «бесплатный аквапарк». Однако многие жители Северной столицы отметили, что это — уже не первый подобный случай.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди в Северной столице могут закончиться с наступлением новой рабочей недели. При этом в городе станет гораздо теплее.

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петербург потоп дождь ладожский вокзал
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