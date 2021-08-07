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Бастрыкин провел совещание по вопросам реконструкции объектов СК в Петербурге

  /   Обновлено: 07 августа 2021 16:35
Общество
Бастрыкин провел совещание по вопросам реконструкции объектов СК в Петербурге
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Санкт-Петербург, 7 августа. Глава СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам реконструкции и строительства зданий образовательных организаций ведомства в Северной столице.

В ходе мероприятия председатель СК заслушал доклады о ходе исполнения предыдущих поручений. Его заместитель Сергей Горяйнов отчитался о строительстве и реконструкции комплекса зданий на набережной реки Мойки и в Петергофе.

Участники встречи обсудили текущие вопросы проектирования и ремонтных работ. Бастрыкин напомнил о том, что исторический облик строений должен быть сохранен.

Глава ведомства подчеркнул, что все образовательные учреждения СКР в Петербурге должны быть готовы к новому учебному году в соответствии с требованиями.

Во время прошлого совещания Бастрыкин выслушал отчет об организации строительства зданий Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК РФ в Петергофе и поручил создать рабочую группу по оперативному решению вопросов.

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