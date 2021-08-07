Петербуржцы могут воспользоваться новым водным маршрутом

Санкт-Петербург, 7 августа. Кольцевой «Невский маршрут» открылся в Санкт-Петербурге в субботу, 7 августа. Он связал шесть городских причалов в центре города.

Суда будут курсировать ежедневно по акватории Невы с 11:00 до 19:00 с получасовым интервалом. Об этом рассказали в местном комитете по транспорту.

Желающие отправиться в плавание смогут сесть на теплоход у Кунсткамеры, Адмиралтейства, Летнего сада, Финляндского вокзала, а также с Петровской и Мытнинской набережных. Остановка у причала будет занимать около трех минут.

Пассажиры смогут оплатить весь маршрут целиком или заплатить только за ряд определенных остановок. Таким образом, стоимость одного участка пути составит 100 рублей, а полный маршрут обойдется в 700.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее обсудил с РЖД развитие железнодорожного узла в городе. Это позволит разгрузить транспортную систему.