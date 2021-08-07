Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 17:13
17:12
Армия
Бойцы ВСУ оборудуют позиции возле линии соприкосновения в Донбассе
17:10
Общество
Петербуржцев предупредили о приостановке курсирования «Метеоров» из-за непогоды
17:10
Экономика
Первый производитель органического вина может появиться в России
17:10
Олимпиада-2020 в Токио
Мы просто обескуражены: Журова высказалась о судействе российских «художниц» на ОИ
17:09
Экономика
Холдинг «Мегафон» продал почти четверть акций онлайн-ретейлера Aliexpress Russia
17:09
Происшествия
Огонь из Мордовского заповедника приблизился к ядерному центру в Сарове
17:09
Олимпиада-2020 в Токио
Сборная Бразилии по футболу завоевала первое в истории золото ОИ
17:07
Спорт
Олимпийский комитет России оригинально отметил победу борца из Дагестана на Олимпиаде
17:04
Общество
Бульдог из Владивостока удивил способностью кататься на скейтборде, появилось видео
17:01
Происшествия
Работник стройбазы в Волгограде обнаружил разлагающуюся человеческую ногу
Все новости

Правоохранители задержали развращавшего 14-летнюю петербурженку киберпедофила

  /   Обновлено: 07 августа 2021 16:19
Происшествия
Правоохранители задержали развращавшего 14-летнюю петербурженку киберпедофила
pxhere.com

Санкт-Петербург, 7 августа. Сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в развращении школьницы. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый орудовал в интернете под ником Копатель Онлайн, он переписывался с пострадавшей через социальные сети. Киберпедофил совершал в ее отношении действия интимного характера. Домогательства продолжались около года, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Силовики задержали парня в ее квартире. Выяснилось, что он работал продавцом в магазине стоматологических товаров.

Ранее житель Воркуты был осужден за сексуальные преступления в отношении детей. Выяснилось, что он, работая лаборантом в школе, изнасиловал 14-летнюю девочку и склонял к интиму ее одноклассниц.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Правоохранители задержали развращавшего 14-летнюю петербурженку киберпедофила
петербург развращение педофилия несовершенолетняя
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru