Правоохранители задержали развращавшего 14-летнюю петербурженку киберпедофила

Санкт-Петербург, 7 августа. Сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в развращении школьницы. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый орудовал в интернете под ником Копатель Онлайн, он переписывался с пострадавшей через социальные сети. Киберпедофил совершал в ее отношении действия интимного характера. Домогательства продолжались около года, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Силовики задержали парня в ее квартире. Выяснилось, что он работал продавцом в магазине стоматологических товаров.

Ранее житель Воркуты был осужден за сексуальные преступления в отношении детей. Выяснилось, что он, работая лаборантом в школе, изнасиловал 14-летнюю девочку и склонял к интиму ее одноклассниц.