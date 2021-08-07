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Беглов проинспектировал пешеходный переход через железнодорожные пути на Туристской
Общество
Беглов проинспектировал пешеходный переход через железнодорожные пути на Туристской
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт‑Петербурга Официальный сайт

Санкт-Петербург, 7 августа. Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда проинспектировал пешеходный переход на Туристской улице, пролегающий через железнодорожные пути.

Жители города обратились к администрации с просьбой обустроить в этом месте более безопасный переход. На текущий момент существующая дорога соответствует стандартам безопасности.

«Все, что необходимо для безопасности пешеходов, здесь делается, но требуется решение о строительстве большого перехода. Уверен, мы его найдем», — заявил Беглов.

Существующий ныне переход оборудован ограждением-«змейкой», а также светодиодной подсветкой, синхронизированной со светофорами. Специальный звуковой сигнал оповещает пешеходов о приближающихся поездах, которым надлежит снижать скорость до 40 километров в час перед прибытием. Однако меры безопасности должны быть усилены.

В Петербурге в скором времени появится новый съезд с КАД. Его планируется сделать во Всеволожском районе Ленобласти в районе деревни Порошкино.

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петербург пешеходный переход беглов
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