Беглов поздравил гимнастку Дину Аверину с олимпийским серебром в личном многоборье

Санкт-Петербург, 7 августа. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил Дину Аверину с токийским серебром в индивидуальном многоборье по спортивной гимнастике.

Петербургская спортсменка Дина Аверина стала серебряной призеркой летних Олимпийских игр в Токио. Поздравить гимнастку с успешным выступлением поспешил глава города Александр Беглов. Губернатор отметил, что большой вклад в достижения Авериной вложил тренерский штаб в лице Веры Шаталиной и Ирины Винер-Усмановой.

«В своих блестящих выступлениях Вы продемонстрировали высочайшее мастерство, исключительную грациозность и настоящий спортивный характер <...> Желаю Вам крепкого здоровья, удачи и новых побед!» — говорится в поздравительной телеграмме Александра Беглова.

После трех программ индивидуального многоборья Дина Аверина занимала лидирующую позицию в турнирной таблице. Однако после упражнения с лентой гимнастка переместилась с первого места на второе. Тренерский штаб попытался оспорить заниженные оценки, но протест был отклонен. Олимпийской чемпионкой стала израильтянка Лина Ашрам, набравшая на 0,150 балла больше российской спортсменки.

После соревнований Дина Аверина рассказала, что выступала с серьезной травмой спины. Гимнастка получила травму еще в прошлом году, но так и не восстановилась. Врачи настаивают на операции.