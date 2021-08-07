Работающий в Пулково фельдшер попался на оформлении поддельных справок о болезнях

Санкт-Петербург, 7 августа. Авиаперевозчики воздушной гавани Санкт-Петербурга разоблачили фельдшера Урала Г., который делал пассажирам поддельные справки о заболеваниях.

Медик, более пяти лет отработавший в аэропорту Пулково, был осведомлен о существовании международного списка болезней, летая с которыми пассажир может получить деньги назад. Злоумышленник в белом халате делал документы о таких заболеваниях своим друзьям и знакомым, за что получал деньги, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Полицейские установили, что за каждую поддельную справку фельдшер получал 5 тыс. рублей. Имея на руках такой документ, пассажир был вправе потребовать деньги с авиакомпании, чем все с успехом и пользовались. В какой-то момент липовых справок оказалось слишком много, что вызвало подозрение у перевозчика. На всех выданных документах стояла подпись 48-летнего Урала Г. По информации стражей порядка, коллеги разоблаченного фельдшера были сильно удивлены, поскольку, по их словам, мужчина зарекомендовал себя как отзывчивого, опытного и ответственного сотрудника.