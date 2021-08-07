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Коммунальные службы Петербурга сообщили о готовности к сильным ливням 7 и 8 августа
Общество
Коммунальные службы Петербурга сообщили о готовности к сильным ливням 7 и 8 августа
Невские Новости

Санкт-Петербург, 7 августа. Сильные дожди ожидаются в Петербурге на этих выходных — в субботу и воскресенье. В связи с этим коммунальщики уже усилили контроль за состоянием городских улиц.

Так, Северная и Центральная станции аэрации, а также Юго-Западные очистные сооружения готовы к приему осадков. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Во избежание возможных подтоплений будут дежурить 34 аварийные бригады Водоканала, оснащенные специальной откачивающей техникой. Кроме того, предприятие усилило контроль за проблемными участками, на которых ночью 3 августа образовывались скопления воды. Речь идет о проспекте Королева, проспекте Испытателей и улице Уточкина. Также на улицах Парашютной и Репищева установили насос мощностью 650 кубометров воды в час.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее поручил модернизировать систему городских тоннельных коллекторов и колодцев. На восьми модернизированных участках после сильных ливней проблем теперь не возникает.

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петербург дождь осадки
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