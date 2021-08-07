«Лахта-центр» в Петербурге окрасился в цвета Олимпиады

Санкт-Петербург, 7 августа. Петербуржцы могли наблюдать необычную подсветку «Лахта-центра» в ночь на 7 августа. Небоскреб подсвечивался цветами, которые соответствуют Олимпиаде.

Горожане обменивались фотографиями и видео в Сети. Такая смена подсветки связана с окончанием летней Олимпиады в Токио в воскресенье, 8 августа.

Сначала по зданию спускались пять колец, а затем к верхушке поочередно уходили несколько желтых линий. В комментариях к видео пользователи отмечали, что такая подсветка смотрится очень красиво, а также создается ощущение горящего огня.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля. Планировалось, что соревнования пройдут в 2020 году, однако из-за пандемии их перенесли.

Как ранее сообщалось, «Газпром» сменил прописку на Санкт-Петербург. Штабом энергетического холдинга станет «Лахта-центр».