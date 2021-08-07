Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 09:33
09:32
Политика
Военнослужащие США перевезли 40 боевиков ИГ на свою базу в Аш-Шаддади в Сирии
09:30
Наука
Ученые из Франции создали синтетические клетки мозга, которые хранят воспоминания
09:28
Экономика
Грузия увеличила экспорт вина на 12%
09:27
Происшествия
Петербуржец отправился порыбачить на лодке и пропал
09:26
Общество
«Лахта-центр» в Петербурге окрасился в цвета Олимпиады
09:26
Армия
Минобороны РФ направило спецтехнику для помощи с лесными пожарами в Иркутской области
09:24
Происшествия
Учительница лишилась 3,7 млн рублей после разговора с мошенниками на Урале
09:20
Общество
Препараты для снижения холестерина могут быть эффективны против COVID-19
09:19
Общество
Жительница Пакистана в возрасте 106 лет смогла побороть дельта-штамм COVID-19
09:13
Экономика
Темпы роста цен на стройматериалы снизились в России
Все новости

Синоптик Леус предупредил петербуржцев о сильном дожде 7 августа
Общество
Синоптик Леус предупредил петербуржцев о сильном дожде 7 августа
pixabay.com

Санкт-Петербург, 7 августа. Теплый атмосферный фронт окажет влияние на погоду в Петербурге в эти выходные, а облаков в небе станет еще больше.

В Северной столице ожидаются сильные дожди: может выпасть до 20 миллиметров осадков. Это почти четверть месячной нормы августа, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха ожидается на два-три градуса ниже климатической нормы», — добавил он.

Так, столбики уличных термометров в субботу покажут до +20 градусов. Восточный ветер подует с порывами до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Как стало известно ранее, июль стал вторым из самых жарких за весь период инструментальных наблюдений. Среднемесячная температура воздуха в городе на Неве составляла 23,1 градуса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Синоптик Леус предупредил петербуржцев о сильном дожде 7 августа
погода петербург дождь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru