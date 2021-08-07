Синоптик Леус предупредил петербуржцев о сильном дожде 7 августа

Санкт-Петербург, 7 августа. Теплый атмосферный фронт окажет влияние на погоду в Петербурге в эти выходные, а облаков в небе станет еще больше.

В Северной столице ожидаются сильные дожди: может выпасть до 20 миллиметров осадков. Это почти четверть месячной нормы августа, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха ожидается на два-три градуса ниже климатической нормы», — добавил он.

Так, столбики уличных термометров в субботу покажут до +20 градусов. Восточный ветер подует с порывами до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Как стало известно ранее, июль стал вторым из самых жарких за весь период инструментальных наблюдений. Среднемесячная температура воздуха в городе на Неве составляла 23,1 градуса.