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Петербургским огородникам объяснили причину плохого урожая малины
Общество
Петербургским огородникам объяснили причину плохого урожая малины
pixabay.com

Санкт-Петербург, 7 августа. Аномальная жара негативно повлияла на урожай малины. Об этом огородникам рассказала профессор Петербургского государственного аграрного университета Галина Осипова.

Красной и черной смородине, по словам Осиповой, удалось хорошо насытиться водой в начале вегетации в мае и начале июня. Ее ягоды успели сформироваться и набрать массу до жары. Малине и землянике повезло меньше. Из-за жаркой погоды ягоды получились мелкими.

Средний урожай в этом году наблюдался и у крыжовника. Только некоторым сортам удалось порадовать своих хозяев.

Петербуржцы недавно рассказали о хорошем урожае грибов. За час им удалось собрать в лесу 150 подосиновиков.

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