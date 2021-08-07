Петербургским огородникам объяснили причину плохого урожая малины

Санкт-Петербург, 7 августа. Аномальная жара негативно повлияла на урожай малины. Об этом огородникам рассказала профессор Петербургского государственного аграрного университета Галина Осипова.

Красной и черной смородине, по словам Осиповой, удалось хорошо насытиться водой в начале вегетации в мае и начале июня. Ее ягоды успели сформироваться и набрать массу до жары. Малине и землянике повезло меньше. Из-за жаркой погоды ягоды получились мелкими.

Средний урожай в этом году наблюдался и у крыжовника. Только некоторым сортам удалось порадовать своих хозяев.

Петербуржцы недавно рассказали о хорошем урожае грибов. За час им удалось собрать в лесу 150 подосиновиков.