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Пятерых нерпят выпустят в Ладожское озеро под Петербургом
Общество
Пятерых нерпят выпустят в Ладожское озеро под Петербургом
vk.com  /  Спасение тюленей 699-23-99

Санкт-Петербург, 7 августа. Сотрудники центра изучения морских млекопитающих совместно с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» выпустят в Ладожское озеро пятерых детенышей нерпы.

Животных выпустят на волю 9 августа после реабилитации. В естественную среду обитания также отпустят нерпенка Ладушку, имя которой петербуржцы выбирали путем голосования в соцсетях.

На «выпускной» подросших малышей привезет основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев на машинах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Недавно пользователи интернета умилились милой игрой маленького нерпенка из Санкт-Петербурга с мячиком. Видео забавы попало в Сеть.

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петербург ладожское озеро нерпа
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