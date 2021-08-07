Пятерых нерпят выпустят в Ладожское озеро под Петербургом

Санкт-Петербург, 7 августа. Сотрудники центра изучения морских млекопитающих совместно с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» выпустят в Ладожское озеро пятерых детенышей нерпы.

Животных выпустят на волю 9 августа после реабилитации. В естественную среду обитания также отпустят нерпенка Ладушку, имя которой петербуржцы выбирали путем голосования в соцсетях.

На «выпускной» подросших малышей привезет основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев на машинах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Недавно пользователи интернета умилились милой игрой маленького нерпенка из Санкт-Петербурга с мячиком. Видео забавы попало в Сеть.