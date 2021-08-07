Авария с парой на мотоцикле попала на видео в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 августа. Вечером 5 августа в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием пары, передвигающейся на мотоцикле. Момент аварии попал на видео.

Авария случилась примерно в полночь на Пироговой набережной. Очевидец, поделившийся записью в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», заявил, что девушка, управляющая машиной, перестроилась в правый ряд, чтобы пропустить автомобиль скорой помощи, за которым ехала пара на мотоцикле. После автолюбительница повернула налево и сбила мотоциклистов.

Водитель мотоцикла и пассажирка пострадали в результате ДТП. Обоих доставили в больницу. Медики диагностировали перелом у девушки, передают «Невские Новости».

Происшествие с парой на мотоцикле недавно произошло и в Ростовской области. Молодые люди скончались после удара об ограждение.