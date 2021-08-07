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Новый съезд с КАД построят на севере Петербурга
Общество
Новый съезд с КАД построят на севере Петербурга
wikipedia.org  /  GBTA / CC BY-SA 3.0

Санкт-Петербург, 7 августа. Новый съезд с КАД появится во Всеволожском районе Ленобласти в районе деревни Порошкино.

Из строительства нового съезда на севере Петербурга на несколько месяцев будет перекрыта одна из полос на КАДе. Ограничения введутся с 11 августа по 21 ноября. Работы будут проходить между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе.

«Строительство съезда и заезда на КАД обеспечит подъезд к объекту ЖК «Морошкино» и транспортную доступность к существующим объектам на юго-западе Всеволожского района», — сообщили в ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

Недавно бывший губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев рассказал, почему город нуждается в строительстве КАД-2. По его словам, новая трасса необходима, чтобы пустить «тяжелый транспорт» подальше от города.

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